مستخدم عادي
معاملات 30يوم0
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معاملات 180 يوم0
متوسط وقت الإفراج<1 دقيقة(دقائق)
30 يوم معدل الإنجاز0.00%
متوسط وقت الدفع<1 دقيقة(دقائق)
طرق دفع P2Pطريقة الدفع P2P: عند بيع الكريبتو، سيتم عرض طريقة الدفع المضافة للمشترين كأحد خيارات الدفع المقبولة. يرجى التأكد من تطابق اسم حساب الدفع الخاص بك مع اسمك الذي تم التحقق منه على MEXC. يمكنك إضافة ما يصل إلى 10 طرق دفع.
إعدادات التحقق من إفراج الكريبتو
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البريد الإلكتروني
إشعارات الرسائل القصيرة