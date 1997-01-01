طرق دفع P2P

طريقة الدفع P2P: عند بيع الكريبتو، سيتم عرض طريقة الدفع المضافة للمشترين كأحد خيارات الدفع المقبولة. يرجى التأكد من تطابق اسم حساب الدفع الخاص بك مع اسمك الذي تم التحقق منه على MEXC. يمكنك إضافة ما يصل إلى 10 طرق دفع.