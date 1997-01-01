مستخدم عادي

البريد الإلكتروني
رسالة قصيرة
عملية KYC

معاملات 30يوم

0

جميع الطلبات
0

( شراء0|بيع0 )

معاملات 180 يوم

0

متوسط وقت الإفراج

<1 دقيقة(دقائق)

30 يوم معدل الإنجاز

0.00%

متوسط وقت الدفع

<1 دقيقة(دقائق)

طرق دفع P2P

طريقة الدفع P2P: عند بيع الكريبتو، سيتم عرض طريقة الدفع المضافة للمشترين كأحد خيارات الدفع المقبولة. يرجى التأكد من تطابق اسم حساب الدفع الخاص بك مع اسمك الذي تم التحقق منه على MEXC. يمكنك إضافة ما يصل إلى 10 طرق دفع.

إعدادات التحقق من إفراج الكريبتو

التردد المخصص

الإشعارات

تمكين أو ضبط إشعارات تيليجرام

الطلبات

إشعارات المنصة

إشعارات التطبيق

البريد الإلكتروني

إشعارات الرسائل القصيرة

الإشعارات العائمة

تنبيه صوتي للدردشة في المتصفح

الشكاوى

إشعارات المنصة

إشعارات التطبيق

البريد الإلكتروني

إشعارات الرسائل القصيرة

الإشعارات العائمة

أخرى

إشعارات المنصة

إشعارات التطبيق

البريد الإلكتروني

إشعارات الرسائل القصيرة

متابعة

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متوسط وقت الدفع
متوسط وقت الإصدار
وقت الحظر
إجراء
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