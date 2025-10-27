ZoidPay（ZPAY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00321442 24H最高價 $ 0.00369041 歷史最高 $ 1.79 最低價 $ 0.00057157 漲跌幅（1H） +0.34% 漲跌幅（1D） -4.28% 漲跌幅（7D） -8.74%

ZoidPay（ZPAY）目前實時價格為 $0.00326943。過去 24 小時內，ZPAY 的交易價格在 $ 0.00321442 至 $ 0.00369041 之間波動，市場活躍度顯著。ZPAY 的歷史最高價為 $ 1.79，歷史最低價為 $ 0.00057157。

從短期表現來看，ZPAY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.34%，過去 24 小時內變動為 -4.28%，過去 7 天內累計變動為 -8.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ZoidPay（ZPAY）市場資訊

市值 $ 1.28M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.29M 流通量 392.00M 總供應量 700,000,000.0

ZoidPay 的目前市值為 $ 1.28M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZPAY 的流通量為 392.00M，總供應量是 700000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.29M。