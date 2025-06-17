Zeus 價格 (SN18)
今天 Zeus (SN18) 的實時價格爲 2.07 USD。目前其市值爲 $ 2.41M USD。SN18 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Zeus 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Zeus 當天價格變化爲 -9.14%
- 其循環供應量爲 1.17M USD
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今天內，Zeus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.208185209620925。
在過去30天內，Zeus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Zeus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Zeus 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.208185209620925
|-9.14%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Zeus 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.02%
-9.14%
-27.84%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SN18 兌換 VND
₫54,472.05
|1 SN18 兌換 AUD
A$3.1671
|1 SN18 兌換 GBP
￡1.5111
|1 SN18 兌換 EUR
€1.7802
|1 SN18 兌換 USD
$2.07
|1 SN18 兌換 MYR
RM8.7768
|1 SN18 兌換 TRY
₺81.5166
|1 SN18 兌換 JPY
¥300.0258
|1 SN18 兌換 RUB
₽162.909
|1 SN18 兌換 INR
₹178.6617
|1 SN18 兌換 IDR
Rp33,934.4208
|1 SN18 兌換 KRW
₩2,835.6102
|1 SN18 兌換 PHP
₱117.6795
|1 SN18 兌換 EGP
￡E.103.7484
|1 SN18 兌換 BRL
R$11.3229
|1 SN18 兌換 CAD
C$2.7945
|1 SN18 兌換 BDT
৳253.0368
|1 SN18 兌換 NGN
₦3,199.3713
|1 SN18 兌換 UAH
₴85.9671
|1 SN18 兌換 VES
Bs211.14
|1 SN18 兌換 PKR
Rs586.224
|1 SN18 兌換 KZT
₸1,060.9785
|1 SN18 兌換 THB
฿67.3578
|1 SN18 兌換 TWD
NT$61.2099
|1 SN18 兌換 AED
د.إ7.5969
|1 SN18 兌換 CHF
Fr1.6767
|1 SN18 兌換 HKD
HK$16.2288
|1 SN18 兌換 MAD
.د.م18.837
|1 SN18 兌換 MXN
$39.1851