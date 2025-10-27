YLDS（YLDS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 最低價 $ 0.999943$ 0.999943 $ 0.999943 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

YLDS（YLDS）目前實時價格為 $0.999962。過去 24 小時內，YLDS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。YLDS 的歷史最高價為 $ 1.0，歷史最低價為 $ 0.999943。

從短期表現來看，YLDS 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

YLDS（YLDS）市場資訊

市值 $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M 流通量 3.42M 3.42M 3.42M 總供應量 3,416,159.0 3,416,159.0 3,416,159.0

YLDS 的目前市值為 $ 3.42M, 它過去 24 小時的交易量為 --。YLDS 的流通量為 3.42M，總供應量是 3416159.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.42M。