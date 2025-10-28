Yield Optimizer EUR（YOEUR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24H最低價 $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24H最高價 24H最低價 $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24H最高價 $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 歷史最高 $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 最低價 $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 漲跌幅（1H） -0.03% 漲跌幅（1D） +0.26% 漲跌幅（7D） -0.09% 漲跌幅（7D） -0.09%

Yield Optimizer EUR（YOEUR）目前實時價格為 $1.17。過去 24 小時內，YOEUR 的交易價格在 $ 1.17 至 $ 1.17 之間波動，市場活躍度顯著。YOEUR 的歷史最高價為 $ 1.19，歷史最低價為 $ 1.15。

從短期表現來看，YOEUR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.03%，過去 24 小時內變動為 +0.26%，過去 7 天內累計變動為 -0.09%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Yield Optimizer EUR（YOEUR）市場資訊

市值 $ 100.97K$ 100.97K $ 100.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 100.97K$ 100.97K $ 100.97K 流通量 86.07K 86.07K 86.07K 總供應量 86,071.0 86,071.0 86,071.0

Yield Optimizer EUR 的目前市值為 $ 100.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。YOEUR 的流通量為 86.07K，總供應量是 86071.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 100.97K。