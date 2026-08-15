XGame 今日價格

XGame (XGAME) 今日實時價格為 $ 0.00107327，過去 24 小時內變化了 9.93%。目前 XGAME 兌 USD 的匯率為 $ 0.00107327 每 XGAME。

XGame 目前市值在 $ 337,810 排名第 #-，流通供應量為 314.75M XGAME。過去 24 小時內，XGAME 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00105977（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.053131，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XGAME 在過去一小時內波動了 +1.84%，過去7 天內波動了 +41.78%。過去一天，總交易量達到 $ 761.64。

XGame（XGAME）市場資訊

市值 $ 337.81K$ 337.81K $ 337.81K 成交量（24H） $ 761.64$ 761.64 $ 761.64 完全稀釋市值 $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M 流通量 314.75M 314.75M 314.75M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

XGame 的目前市值為 $ 337.81K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 761.64。XGAME 的流通量為 314.75M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.07M。