Wrapped iTRY 今日價格

Wrapped iTRY (WITRY) 今日實時價格為 $ 0.02374889，過去 24 小時內變化了 0.21%。目前 WITRY 兌 USD 的匯率為 $ 0.02374889 每 WITRY。

Wrapped iTRY 目前市值在 $ 8,748,621 排名第 #-，流通供應量為 368.38M WITRY。過去 24 小時內，WITRY 的交易價格在 $ 0.02370016（低點）和 $ 0.02374865（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02375651，而歷史最低價為 $ 0.01226095。

短期表現方面，WITRY 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.32%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Wrapped iTRY（WITRY）市場資訊

市值 $ 8.75M$ 8.75M $ 8.75M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 8.75M$ 8.75M $ 8.75M 流通量 368.38M 368.38M 368.38M 總供應量 368,380,156.8848967 368,380,156.8848967 368,380,156.8848967

Wrapped iTRY 的目前市值為 $ 8.75M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。WITRY 的流通量為 368.38M，總供應量是 368380156.8848967，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.75M。