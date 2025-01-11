Wrapped Hypertensor 價格 (TENSOR)
今天 Wrapped Hypertensor (TENSOR) 的實時價格爲 41.53 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TENSOR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped Hypertensor 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 75.01K USD
- Wrapped Hypertensor 當天價格變化爲 -1.75%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Wrapped Hypertensor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.74311298897568。
在過去30天內，Wrapped Hypertensor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2988332680。
在過去60天內，Wrapped Hypertensor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +14.4811995250。
在過去90天內，Wrapped Hypertensor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +17.88730497761164。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.74311298897568
|-1.75%
|30天
|$ -0.2988332680
|-0.71%
|60天
|$ +14.4811995250
|+34.87%
|90天
|$ +17.88730497761164
|+75.66%
Wrapped Hypertensor 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.42%
-1.75%
-25.62%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 TENSOR 兌換 AUD
A$67.2786
|1 TENSOR 兌換 GBP
￡33.6393
|1 TENSOR 兌換 EUR
€40.2841
|1 TENSOR 兌換 USD
$41.53
|1 TENSOR 兌換 MYR
RM186.4697
|1 TENSOR 兌換 TRY
₺1,470.9926
|1 TENSOR 兌換 JPY
¥6,548.0351
|1 TENSOR 兌換 RUB
₽4,220.6939
|1 TENSOR 兌換 INR
₹3,579.4707
|1 TENSOR 兌換 IDR
Rp680,819.5632
|1 TENSOR 兌換 PHP
₱2,450.27
|1 TENSOR 兌換 EGP
￡E.2,098.5109
|1 TENSOR 兌換 BRL
R$254.1636
|1 TENSOR 兌換 CAD
C$59.8032
|1 TENSOR 兌換 BDT
৳5,065.8294
|1 TENSOR 兌換 NGN
₦64,387.2814
|1 TENSOR 兌換 UAH
₴1,755.8884
|1 TENSOR 兌換 VES
Bs2,201.09
|1 TENSOR 兌換 PKR
Rs11,564.8591
|1 TENSOR 兌換 KZT
₸21,915.381
|1 TENSOR 兌換 THB
฿1,440.2604
|1 TENSOR 兌換 TWD
NT$1,375.0583
|1 TENSOR 兌換 CHF
Fr37.7923
|1 TENSOR 兌換 HKD
HK$323.1034
|1 TENSOR 兌換 MAD
.د.م416.9612