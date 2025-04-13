Wrapped HYPE 圖標

Wrapped HYPE 價格 (WHYPE)

USD

Wrapped HYPE (WHYPE) 實時價格圖表

$16.1
$16.1$16.1
+2.20%(1D)

今天 Wrapped HYPE (WHYPE) 的價格

今天 Wrapped HYPE (WHYPE) 的實時價格爲 16.11 USD。目前其市值爲 $ 142.09M USD。WHYPE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped HYPE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Wrapped HYPE 當天價格變化爲 +2.95%
- 其循環供應量爲 8.82M USD

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Wrapped HYPE (WHYPE) 價格表現 USD

今天內，Wrapped HYPE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.462459
在過去30天內，Wrapped HYPE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.8501634790
在過去60天內，Wrapped HYPE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Wrapped HYPE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.462459+2.95%
30天$ +2.8501634790+17.69%
60天$ 0--
90天$ 0--

Wrapped HYPE (WHYPE) 價格分析

Wrapped HYPE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 15.37
$ 15.37$ 15.37

$ 16.81
$ 16.81$ 16.81

$ 25.53
$ 25.53$ 25.53

-0.17%

+2.95%

+40.09%

Wrapped HYPE (WHYPE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 142.09M
$ 142.09M$ 142.09M

--
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8.82M
8.82M 8.82M

什麼是Wrapped HYPE (WHYPE)

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Wrapped HYPE (WHYPE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Wrapped HYPE (WHYPE) 的其他問題

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WHYPE 兌換爲當地貨幣

1 WHYPE 兌換 VND
413,076.51
1 WHYPE 兌換 AUD
A$25.6149
1 WHYPE 兌換 GBP
12.2436
1 WHYPE 兌換 EUR
14.1768
1 WHYPE 兌換 USD
$16.11
1 WHYPE 兌換 MYR
RM71.2062
1 WHYPE 兌換 TRY
610.8912
1 WHYPE 兌換 JPY
¥2,311.9461
1 WHYPE 兌換 RUB
1,340.0298
1 WHYPE 兌換 INR
1,384.8156
1 WHYPE 兌換 IDR
Rp268,499.8926
1 WHYPE 兌換 KRW
22,883.4495
1 WHYPE 兌換 PHP
921.1698
1 WHYPE 兌換 EGP
￡E.826.1208
1 WHYPE 兌換 BRL
R$94.4046
1 WHYPE 兌換 CAD
C$22.2318
1 WHYPE 兌換 BDT
1,953.3375
1 WHYPE 兌換 NGN
25,612.0002
1 WHYPE 兌換 UAH
665.5041
1 WHYPE 兌換 VES
Bs1,143.81
1 WHYPE 兌換 PKR
Rs4,507.4169
1 WHYPE 兌換 KZT
8,308.2492
1 WHYPE 兌換 THB
฿539.2017
1 WHYPE 兌換 TWD
NT$521.4807
1 WHYPE 兌換 AED
د.إ59.1237
1 WHYPE 兌換 CHF
Fr13.0491
1 WHYPE 兌換 HKD
HK$124.8525
1 WHYPE 兌換 MAD
.د.م149.5008
1 WHYPE 兌換 MXN
$327.033