Wrapped HYPE 價格 (WHYPE)
今天 Wrapped HYPE (WHYPE) 的實時價格爲 16.11 USD。目前其市值爲 $ 142.09M USD。WHYPE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped HYPE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Wrapped HYPE 當天價格變化爲 +2.95%
- 其循環供應量爲 8.82M USD
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今天內，Wrapped HYPE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.462459。
在過去30天內，Wrapped HYPE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.8501634790。
在過去60天內，Wrapped HYPE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Wrapped HYPE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.462459
|+2.95%
|30天
|$ +2.8501634790
|+17.69%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Wrapped HYPE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.17%
+2.95%
+40.09%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 WHYPE 兌換 VND
₫413,076.51
|1 WHYPE 兌換 AUD
A$25.6149
|1 WHYPE 兌換 GBP
￡12.2436
|1 WHYPE 兌換 EUR
€14.1768
|1 WHYPE 兌換 USD
$16.11
|1 WHYPE 兌換 MYR
RM71.2062
|1 WHYPE 兌換 TRY
₺610.8912
|1 WHYPE 兌換 JPY
¥2,311.9461
|1 WHYPE 兌換 RUB
₽1,340.0298
|1 WHYPE 兌換 INR
₹1,384.8156
|1 WHYPE 兌換 IDR
Rp268,499.8926
|1 WHYPE 兌換 KRW
₩22,883.4495
|1 WHYPE 兌換 PHP
₱921.1698
|1 WHYPE 兌換 EGP
￡E.826.1208
|1 WHYPE 兌換 BRL
R$94.4046
|1 WHYPE 兌換 CAD
C$22.2318
|1 WHYPE 兌換 BDT
৳1,953.3375
|1 WHYPE 兌換 NGN
₦25,612.0002
|1 WHYPE 兌換 UAH
₴665.5041
|1 WHYPE 兌換 VES
Bs1,143.81
|1 WHYPE 兌換 PKR
Rs4,507.4169
|1 WHYPE 兌換 KZT
₸8,308.2492
|1 WHYPE 兌換 THB
฿539.2017
|1 WHYPE 兌換 TWD
NT$521.4807
|1 WHYPE 兌換 AED
د.إ59.1237
|1 WHYPE 兌換 CHF
Fr13.0491
|1 WHYPE 兌換 HKD
HK$124.8525
|1 WHYPE 兌換 MAD
.د.م149.5008
|1 WHYPE 兌換 MXN
$327.033