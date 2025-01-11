Wrapped CRO 圖標

Wrapped CRO 價格 (WCRO)

USD

Wrapped CRO (WCRO) 實時價格圖表

$0.142153
$0.142153$0.142153
+0.40%(1D)

今天 Wrapped CRO (WCRO) 的價格

今天 Wrapped CRO (WCRO) 的實時價格爲 0.142153 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。WCRO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Wrapped CRO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.82M USD
- Wrapped CRO 當天價格變化爲 +0.45%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Wrapped CRO (WCRO) 價格表現 USD

今天內，Wrapped CRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00063407
在過去30天內，Wrapped CRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0373208770
在過去60天內，Wrapped CRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0420376273
在過去90天內，Wrapped CRO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.06567280897092752

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00063407+0.45%
30天$ -0.0373208770-26.25%
60天$ -0.0420376273-29.57%
90天$ +0.06567280897092752+85.87%

Wrapped CRO (WCRO) 價格分析

Wrapped CRO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.138623
$ 0.138623$ 0.138623

$ 0.144178
$ 0.144178$ 0.144178

$ 0.937335
$ 0.937335$ 0.937335

-0.36%

+0.45%

-12.36%

Wrapped CRO (WCRO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

0.00
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什麼是Wrapped CRO (WCRO)

Wrapped ERC-20 version of CRO.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Wrapped CRO (WCRO) 資源

官網

大家還在問：關於 Wrapped CRO (WCRO) 的其他問題

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WCRO 兌換爲當地貨幣

1 WCRO 兌換 AUD
A$0.23028786
1 WCRO 兌換 GBP
0.11514393
1 WCRO 兌換 EUR
0.13788841
1 WCRO 兌換 USD
$0.142153
1 WCRO 兌換 MYR
RM0.63826697
1 WCRO 兌換 TRY
5.03505926
1 WCRO 兌換 JPY
¥22.41326351
1 WCRO 兌換 RUB
14.44700939
1 WCRO 兌換 INR
12.25216707
1 WCRO 兌換 IDR
Rp2,330.37667632
1 WCRO 兌換 PHP
8.387027
1 WCRO 兌換 EGP
￡E.7.18299109
1 WCRO 兌換 BRL
R$0.86997636
1 WCRO 兌換 CAD
C$0.20470032
1 WCRO 兌換 BDT
17.33982294
1 WCRO 兌換 NGN
220.39116814
1 WCRO 兌換 UAH
6.01022884
1 WCRO 兌換 VES
Bs7.534109
1 WCRO 兌換 PKR
Rs39.58534591
1 WCRO 兌換 KZT
75.0141381
1 WCRO 兌換 THB
฿4.92986604
1 WCRO 兌換 TWD
NT$4.70668583
1 WCRO 兌換 CHF
Fr0.12935923
1 WCRO 兌換 HKD
HK$1.10595034
1 WCRO 兌換 MAD
.د.م1.42721612