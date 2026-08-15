Wrapped 3ULL 今日價格

Wrapped 3ULL (W3ULL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.02%。目前 W3ULL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 W3ULL。

Wrapped 3ULL 目前市值在 $ 349,188 排名第 #-，流通供應量為 4.38B W3ULL。過去 24 小時內，W3ULL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，W3ULL 在過去一小時內波動了 -2.86%，過去7 天內波動了 -6.93%。過去一天，總交易量達到 --。

Wrapped 3ULL（W3ULL）市場資訊

市值 $ 349.19K$ 349.19K $ 349.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 349.19K$ 349.19K $ 349.19K 流通量 4.38B 4.38B 4.38B 總供應量 4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758

Wrapped 3ULL 的目前市值為 $ 349.19K, 它過去 24 小時的交易量為 --。W3ULL 的流通量為 4.38B，總供應量是 4382626918.311758，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 349.19K。