WLF TOKEN（WLF）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00186402 $ 0.00186402 $ 0.00186402 24H最低價 $ 0.00189204 $ 0.00189204 $ 0.00189204 24H最高價 24H最低價 $ 0.00186402$ 0.00186402 $ 0.00186402 24H最高價 $ 0.00189204$ 0.00189204 $ 0.00189204 歷史最高 $ 0.0021434$ 0.0021434 $ 0.0021434 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.03% 漲跌幅（1D） -0.79% 漲跌幅（7D） -5.01% 漲跌幅（7D） -5.01%

WLF TOKEN（WLF）目前實時價格為 $0.00187703。過去 24 小時內，WLF 的交易價格在 $ 0.00186402 至 $ 0.00189204 之間波動，市場活躍度顯著。WLF 的歷史最高價為 $ 0.0021434，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WLF 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.03%，過去 24 小時內變動為 -0.79%，過去 7 天內累計變動為 -5.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WLF TOKEN（WLF）市場資訊

市值 $ 5.16M$ 5.16M $ 5.16M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 37.54M$ 37.54M $ 37.54M 流通量 2.75B 2.75B 2.75B 總供應量 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

WLF TOKEN 的目前市值為 $ 5.16M, 它過去 24 小時的交易量為 --。WLF 的流通量為 2.75B，總供應量是 20000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.54M。