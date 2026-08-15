WEED Token 今日價格

WEED Token (WEED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.04%。目前 WEED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WEED。

WEED Token 目前市值在 $ 113,953 排名第 #-，流通供應量為 116.17M WEED。過去 24 小時內，WEED 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.502099，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WEED 在過去一小時內波動了 -0.20%，過去7 天內波動了 -0.37%。過去一天，總交易量達到 $ 23.39。

WEED Token（WEED）市場資訊

市值 $ 113.95K$ 113.95K $ 113.95K 成交量（24H） $ 23.39$ 23.39 $ 23.39 完全稀釋市值 $ 113.95K$ 113.95K $ 113.95K 流通量 116.17M 116.17M 116.17M 總供應量 116,165,599.92375 116,165,599.92375 116,165,599.92375

WEED Token 的目前市值為 $ 113.95K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 23.39。WEED 的流通量為 116.17M，總供應量是 116165599.92375，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 113.95K。