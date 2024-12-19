Warthog 圖標

Warthog 價格 (WART)

USD

Warthog (WART) 實時價格圖表

$0.752102
$0.752102$0.752102
-12.80%(1D)

今天 Warthog (WART) 的價格

今天 Warthog (WART) 的實時價格爲 0.750191 USD。目前其市值爲 $ 5.29M USD。WART 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Warthog 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 31.29K USD
- Warthog 當天價格變化爲 -13.10%
- 其循環供應量爲 7.01M USD

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Warthog (WART) 價格表現 USD

今天內，Warthog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1131260549794795
在過去30天內，Warthog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3786995676
在過去60天內，Warthog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +4.2009263885
在過去90天內，Warthog 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.66374445917368118

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.1131260549794795-13.10%
30天$ +0.3786995676+50.48%
60天$ +4.2009263885+559.98%
90天$ +0.66374445917368118+767.81%

Warthog (WART) 價格分析

Warthog 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.730134
$ 0.730134$ 0.730134

$ 0.863317
$ 0.863317$ 0.863317

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

-9.55%

-13.10%

-31.03%

Warthog (WART) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 5.29M
$ 5.29M$ 5.29M

$ 31.29K
$ 31.29K$ 31.29K

7.01M
7.01M 7.01M

什麼是Warthog (WART)

Warthog is an experimental cryptocurrency with world's first Proof of Balanced Work algorithm written by a group of crypto enthusiasts. No premine. No unfair automatic allocation of coins to dev/team. 100% Minable. Written from scratch. Modern codebase. Open source.

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Warthog (WART) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Warthog (WART) 的其他問題

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WART 兌換爲當地貨幣

1 WART 兌換 AUD
A$1.19280369
1 WART 兌換 GBP
0.59265089
1 WART 兌換 EUR
0.72018336
1 WART 兌換 USD
$0.750191
1 WART 兌換 MYR
RM3.3758595
1 WART 兌換 TRY
26.31670028
1 WART 兌換 JPY
¥117.87751183
1 WART 兌換 RUB
77.269673
1 WART 兌換 INR
63.8412541
1 WART 兌換 IDR
Rp12,298.21114704
1 WART 兌換 PHP
44.29127664
1 WART 兌換 EGP
￡E.38.17721999
1 WART 兌換 BRL
R$4.62867847
1 WART 兌換 CAD
C$1.07277313
1 WART 兌換 BDT
89.65532641
1 WART 兌換 NGN
1,161.28066418
1 WART 兌換 UAH
31.49301818
1 WART 兌換 VES
Bs37.50955
1 WART 兌換 PKR
Rs208.78565721
1 WART 兌換 KZT
393.58770815
1 WART 兌換 THB
฿25.88909141
1 WART 兌換 TWD
NT$24.47873233
1 WART 兌換 CHF
Fr0.66766999
1 WART 兌換 HKD
HK$5.82898407
1 WART 兌換 MAD
.د.م7.52441573