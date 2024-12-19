Walken 圖標

Walken 價格 (WLKN)

USD

Walken (WLKN) 實時價格圖表

$0.00267116
$0.00267116$0.00267116
+0.80%(1D)

今天 Walken (WLKN) 的價格

今天 Walken (WLKN) 的實時價格爲 0.00265476 USD。目前其市值爲 $ 2.90M USD。WLKN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Walken 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.14M USD
- Walken 當天價格變化爲 +0.50%
- 其循環供應量爲 1.09B USD

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Walken (WLKN) 價格表現 USD

今天內，Walken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Walken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0033648583
在過去60天內，Walken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0030637425
在過去90天內，Walken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0016870942292976379

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.50%
30天$ +0.0033648583+126.75%
60天$ +0.0030637425+115.41%
90天$ +0.0016870942292976379+174.35%

Walken (WLKN) 價格分析

Walken 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00236291
$ 0.00236291$ 0.00236291

$ 0.00272508
$ 0.00272508$ 0.00272508

$ 0.096415
$ 0.096415$ 0.096415

+0.18%

+0.50%

+15.81%

Walken (WLKN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M

1.09B
1.09B 1.09B

什麼是Walken (WLKN)

WLKN is a Token used for operating in the Walken NFT game. WLKN is short for Walken and can be either bought on a cryptocurrency exchange or earned by using Walken.

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Walken (WLKN) 資源

官網

大家還在問：關於 Walken (WLKN) 的其他問題

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WLKN 兌換爲當地貨幣

1 WLKN 兌換 AUD
A$0.0042210684
1 WLKN 兌換 GBP
0.0020972604
1 WLKN 兌換 EUR
0.0025485696
1 WLKN 兌換 USD
$0.00265476
1 WLKN 兌換 MYR
RM0.01194642
1 WLKN 兌換 TRY
0.0931289808
1 WLKN 兌換 JPY
¥0.4171424388
1 WLKN 兌換 RUB
0.27344028
1 WLKN 兌換 INR
0.225920076
1 WLKN 兌換 IDR
Rp43.5206487744
1 WLKN 兌換 PHP
0.1567370304
1 WLKN 兌換 EGP
￡E.0.1351007364
1 WLKN 兌換 BRL
R$0.0163798692
1 WLKN 兌換 CAD
C$0.0037963068
1 WLKN 兌換 BDT
0.3172703676
1 WLKN 兌換 NGN
4.1095153848
1 WLKN 兌換 UAH
0.1114468248
1 WLKN 兌換 VES
Bs0.132738
1 WLKN 兌換 PKR
Rs0.7388462556
1 WLKN 兌換 KZT
1.392819834
1 WLKN 兌換 THB
฿0.0916157676
1 WLKN 兌換 TWD
NT$0.0866248188
1 WLKN 兌換 CHF
Fr0.0023627364
1 WLKN 兌換 HKD
HK$0.0206274852
1 WLKN 兌換 MAD
.د.م0.0266272428