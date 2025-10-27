VOI Network（VOI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.01353747$ 0.01353747 $ 0.01353747 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.85% 漲跌幅（1D） -1.01% 漲跌幅（7D） -9.51% 漲跌幅（7D） -9.51%

VOI Network（VOI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，VOI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。VOI 的歷史最高價為 $ 0.01353747，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，VOI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.85%，過去 24 小時內變動為 -1.01%，過去 7 天內累計變動為 -9.51%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

VOI Network（VOI）市場資訊

市值 $ 960.50K$ 960.50K $ 960.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M 流通量 1.97B 1.97B 1.97B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

VOI Network 的目前市值為 $ 960.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VOI 的流通量為 1.97B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.88M。