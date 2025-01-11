USDtez 圖標

USDtez 價格 (USDTZ)

USD

USDtez (USDTZ) 實時價格圖表

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+0.30%(1D)

今天 USDtez (USDTZ) 的價格

今天 USDtez (USDTZ) 的實時價格爲 0.987025 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USDTZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
USDtez 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 532.92 USD
- USDtez 當天價格變化爲 +0.38%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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USDtez (USDTZ) 價格表現 USD

今天內，USDtez 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00370781
在過去30天內，USDtez 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1564815616
在過去60天內，USDtez 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0073899548
在過去90天內，USDtez 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0109477449532985

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00370781+0.38%
30天$ +0.1564815616+15.85%
60天$ -0.0073899548-0.74%
90天$ -0.0109477449532985-1.09%

USDtez (USDTZ) 價格分析

USDtez 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.983317
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$ 0.998956
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$ 2.02
$ 2.02$ 2.02

+0.03%

+0.38%

-1.02%

USDtez (USDTZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 532.92
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什麼是USDtez (USDTZ)

USDtez (USDtz) is the first USD stablecoin and first FIAT stablecoin on Tezos. Fully-convertible, USDtz is backed 1-1 with FIAT, keeping full and transparent reserves and enabling a secure, scalable, and dApp programmable source of liquidity. Its contract and collateral reserve is audited monthly, with audit/attestation reports published on the USDtz website. USDtez is an open-source project built by multiple firms in the Tezos ecosystem, coordinated by StableTech (Tezos Stable Technologies, Ltd). StableTech is governed by Tezos Stablecoin Foundation — a non-shareholder foundation.

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USDtez (USDTZ) 資源

官網

大家還在問：關於 USDtez (USDTZ) 的其他問題

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USDTZ 兌換爲當地貨幣

1 USDTZ 兌換 AUD
A$1.5989805
1 USDTZ 兌換 GBP
0.79949025
1 USDTZ 兌換 EUR
0.95741425
1 USDTZ 兌換 USD
$0.987025
1 USDTZ 兌換 MYR
RM4.43174225
1 USDTZ 兌換 TRY
34.9604255
1 USDTZ 兌換 JPY
¥155.62423175
1 USDTZ 兌換 RUB
100.31135075
1 USDTZ 兌換 INR
85.07168475
1 USDTZ 兌換 IDR
Rp16,180.735116
1 USDTZ 兌換 PHP
58.234475
1 USDTZ 兌換 EGP
￡E.49.87437325
1 USDTZ 兌換 BRL
R$6.040593
1 USDTZ 兌換 CAD
C$1.421316
1 USDTZ 兌換 BDT
120.3973095
1 USDTZ 兌換 NGN
1,530.2638195
1 USDTZ 兌換 UAH
41.731417
1 USDTZ 兌換 VES
Bs52.312325
1 USDTZ 兌換 PKR
Rs274.85685175
1 USDTZ 兌換 KZT
520.8530925
1 USDTZ 兌換 THB
฿34.230027
1 USDTZ 兌換 TWD
NT$32.68039775
1 USDTZ 兌換 CHF
Fr0.89819275
1 USDTZ 兌換 HKD
HK$7.6790545
1 USDTZ 兌換 MAD
.د.م9.909731