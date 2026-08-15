USCR 今日價格

USCR (USCR) 今日實時價格為 $ 0.00182065，過去 24 小時內變化了 6.52%。目前 USCR 兌 USD 的匯率為 $ 0.00182065 每 USCR。

USCR 目前市值在 $ 1,820,371 排名第 #-，流通供應量為 999.86M USCR。過去 24 小時內，USCR 的交易價格在 $ 0.00170065（低點）和 $ 0.00182231（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.057751，而歷史最低價為 $ 0.00170065。

短期表現方面，USCR 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -5.32%。過去一天，總交易量達到 $ 3.07K。

USCR（USCR）市場資訊

市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 成交量（24H） $ 3.07K$ 3.07K $ 3.07K 完全稀釋市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 總供應量 999,864,061.264191 999,864,061.264191 999,864,061.264191

USCR 的目前市值為 $ 1.82M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.07K。USCR 的流通量為 999.86M，總供應量是 999864061.264191，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.82M。