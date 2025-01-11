UREEQA 圖標

UREEQA 價格 (URQA)

USD

UREEQA (URQA) 實時價格圖表

$0.00217922
$0.00217922$0.00217922
-0.90%(1D)

今天 UREEQA (URQA) 的價格

今天 UREEQA (URQA) 的實時價格爲 0.00217922 USD。目前其市值爲 $ 88.59K USD。URQA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
UREEQA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 38.27K USD
- UREEQA 當天價格變化爲 -0.99%
- 其循環供應量爲 40.65M USD

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UREEQA (URQA) 價格表現 USD

今天內，UREEQA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，UREEQA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004034989
在過去60天內，UREEQA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001309981
在過去90天內，UREEQA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000607972479863147

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.99%
30天$ -0.0004034989-18.51%
60天$ +0.0001309981+6.01%
90天$ +0.000607972479863147+38.69%

UREEQA (URQA) 價格分析

UREEQA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00216421
$ 0.00216421$ 0.00216421

$ 0.00253923
$ 0.00253923$ 0.00253923

$ 7.66
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-0.14%

-0.99%

-10.11%

UREEQA (URQA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 88.59K
$ 88.59K$ 88.59K

$ 38.27K
$ 38.27K$ 38.27K

40.65M
40.65M 40.65M

什麼是UREEQA (URQA)

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UREEQA (URQA) 資源

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大家還在問：關於 UREEQA (URQA) 的其他問題

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URQA 兌換爲當地貨幣

1 URQA 兌換 AUD
A$0.0035303364
1 URQA 兌換 GBP
0.0017651682
1 URQA 兌換 EUR
0.0021138434
1 URQA 兌換 USD
$0.00217922
1 URQA 兌換 MYR
RM0.0097846978
1 URQA 兌換 TRY
0.0771879724
1 URQA 兌換 JPY
¥0.3435976174
1 URQA 兌換 RUB
0.2214741286
1 URQA 兌換 INR
0.1878269718
1 URQA 兌換 IDR
Rp35.7249123168
1 URQA 兌換 PHP
0.12857398
1 URQA 兌換 EGP
￡E.0.1101159866
1 URQA 兌換 BRL
R$0.0133368264
1 URQA 兌換 CAD
C$0.0031380768
1 URQA 兌換 BDT
0.2658212556
1 URQA 兌換 NGN
3.3786191036
1 URQA 兌換 UAH
0.0921374216
1 URQA 兌換 VES
Bs0.11549866
1 URQA 兌換 PKR
Rs0.6068473934
1 URQA 兌換 KZT
1.149974394
1 URQA 兌換 THB
฿0.0755753496
1 URQA 兌換 TWD
NT$0.0721539742
1 URQA 兌換 CHF
Fr0.0019830902
1 URQA 兌換 HKD
HK$0.0169543316
1 URQA 兌換 MAD
.د.م0.0218793688