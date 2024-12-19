Unique Network 圖標

Unique Network 價格 (UNQ)

USD

Unique Network (UNQ) 實時價格圖表

$0.00698546
$0.00698546$0.00698546
+2.00%(1D)

今天 Unique Network (UNQ) 的價格

今天 Unique Network (UNQ) 的實時價格爲 0.00698059 USD。目前其市值爲 $ 1.94M USD。UNQ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Unique Network 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 61.18K USD
- Unique Network 當天價格變化爲 +1.69%
- 其循環供應量爲 277.94M USD

在獲取 MEXC 上從 UNQ兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 UNQ 價格信息的首選平臺。

Unique Network (UNQ) 價格表現 USD

今天內，Unique Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00011588
在過去30天內，Unique Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013485822
在過去60天內，Unique Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0052145481
在過去90天內，Unique Network 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00293626921203392

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00011588+1.69%
30天$ +0.0013485822+19.32%
60天$ +0.0052145481+74.70%
90天$ +0.00293626921203392+72.60%

Unique Network (UNQ) 價格分析

Unique Network 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0067735
$ 0.0067735$ 0.0067735

$ 0.00715158
$ 0.00715158$ 0.00715158

$ 0.01608143
$ 0.01608143$ 0.01608143

-0.81%

+1.69%

+15.16%

Unique Network (UNQ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

$ 61.18K
$ 61.18K$ 61.18K

277.94M
277.94M 277.94M

什麼是Unique Network (UNQ)

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Unique Network (UNQ) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Unique Network (UNQ) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

UNQ 兌換爲當地貨幣

1 UNQ 兌換 AUD
A$0.0110991381
1 UNQ 兌換 GBP
0.0055146661
1 UNQ 兌換 EUR
0.0067013664
1 UNQ 兌換 USD
$0.00698059
1 UNQ 兌換 MYR
RM0.031412655
1 UNQ 兌換 TRY
0.2448790972
1 UNQ 兌換 JPY
¥1.0969997185
1 UNQ 兌換 RUB
0.720396888
1 UNQ 兌換 INR
0.5941180149
1 UNQ 兌換 IDR
Rp114.4358833296
1 UNQ 兌換 PHP
0.4122736454
1 UNQ 兌換 EGP
￡E.0.3553818369
1 UNQ 兌換 BRL
R$0.0431400462
1 UNQ 兌換 CAD
C$0.0099822437
1 UNQ 兌換 BDT
0.8342503109
1 UNQ 兌換 NGN
10.8393903461
1 UNQ 兌換 UAH
0.2930451682
1 UNQ 兌換 VES
Bs0.3490295
1 UNQ 兌換 PKR
Rs1.9427680029
1 UNQ 兌換 KZT
3.6623665435
1 UNQ 兌換 THB
฿0.2411793845
1 UNQ 兌換 TWD
NT$0.2277766517
1 UNQ 兌換 CHF
Fr0.0062127251
1 UNQ 兌換 HKD
HK$0.0542391843
1 UNQ 兌換 MAD
.د.م0.0700153177