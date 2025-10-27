Umbrella Network（UMB）價格資訊 (USD)

Umbrella Network（UMB）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，UMB 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。UMB 的歷史最高價為 $ 2.62，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，UMB 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.54%，過去 24 小時內變動為 -9.48%，過去 7 天內累計變動為 -27.14%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Umbrella Network（UMB）市場資訊

Umbrella Network 的目前市值為 $ 82.28K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UMB 的流通量為 429.02M，總供應量是 447532308.6155464，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 85.83K。