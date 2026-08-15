UAP 今日價格

UAP (UAP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.82%。目前 UAP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 UAP。

UAP 目前市值在 $ 10,726.19 排名第 #-，流通供應量為 979.84M UAP。過去 24 小時內，UAP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00137399，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，UAP 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 -7.11%。過去一天，總交易量達到 --。

UAP（UAP）市場資訊

市值 $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.73K$ 10.73K $ 10.73K 流通量 979.84M 979.84M 979.84M 總供應量 994,804,989.779755 994,804,989.779755 994,804,989.779755

UAP 的目前市值為 $ 10.73K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UAP 的流通量為 979.84M，總供應量是 994804989.779755，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.73K。