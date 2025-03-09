Treble 價格 (TREB)
今天 Treble (TREB) 的實時價格爲 0.561543 USD。目前其市值爲 $ 2.13M USD。TREB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Treble 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 781.89 USD
- Treble 當天價格變化爲 -2.60%
- 其循環供應量爲 3.79M USD
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今天內，Treble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0150103376590155。
在過去30天內，Treble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Treble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Treble 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0150103376590155
|-2.60%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Treble 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.15%
-2.60%
-23.99%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.
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|1 TREB 兌換 AUD
A$0.88723794
|1 TREB 兌換 GBP
￡0.43238811
|1 TREB 兌換 EUR
€0.51661956
|1 TREB 兌換 USD
$0.561543
|1 TREB 兌換 MYR
RM2.47640463
|1 TREB 兌換 TRY
₺20.4401652
|1 TREB 兌換 JPY
¥83.12521029
|1 TREB 兌換 RUB
₽49.99978872
|1 TREB 兌換 INR
₹48.93285702
|1 TREB 兌換 IDR
Rp9,205.62147792
|1 TREB 兌換 PHP
₱32.1202596
|1 TREB 兌換 EGP
￡E.28.45338381
|1 TREB 兌換 BRL
R$3.24571854
|1 TREB 兌換 CAD
C$0.80300649
|1 TREB 兌換 BDT
৳68.30047509
|1 TREB 兌換 NGN
₦850.82187645
|1 TREB 兌換 UAH
₴23.16926418
|1 TREB 兌換 VES
Bs35.938752
|1 TREB 兌換 PKR
Rs157.42296462
|1 TREB 兌換 KZT
₸275.80184445
|1 TREB 兌換 THB
฿18.95207625
|1 TREB 兌換 TWD
NT$18.44107212
|1 TREB 兌換 CHF
Fr0.49415784
|1 TREB 兌換 HKD
HK$4.36318911
|1 TREB 兌換 MAD
.د.م5.46381339
|1 TREB 兌換 MXN
$11.37686118