Topaz 今日價格

Topaz (TOPAZ) 今日實時價格為 $ 0.00109694，過去 24 小時內變化了 1.27%。目前 TOPAZ 兌 USD 的匯率為 $ 0.00109694 每 TOPAZ。

Topaz 目前市值在 $ 87,246 排名第 #-，流通供應量為 79.77M TOPAZ。過去 24 小時內，TOPAZ 的交易價格在 $ 0.00109642（低點）和 $ 0.0011414（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00423886，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TOPAZ 在過去一小時內波動了 -0.71%，過去7 天內波動了 +8.96%。過去一天，總交易量達到 $ 3.17K。

Topaz（TOPAZ）市場資訊

市值 $ 87.25K$ 87.25K $ 87.25K 成交量（24H） $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K 完全稀釋市值 $ 794.72K$ 794.72K $ 794.72K 流通量 79.77M 79.77M 79.77M 總供應量 724,561,638.3499818 724,561,638.3499818 724,561,638.3499818

Topaz 的目前市值為 $ 87.25K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.17K。TOPAZ 的流通量為 79.77M，總供應量是 724561638.3499818，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 794.72K。