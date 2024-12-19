Thorstarter 圖標

Thorstarter 價格 (XRUNE)

USD

Thorstarter (XRUNE) 實時價格圖表

$0.00908483
$0.00908483$0.00908483
-12.30%(1D)

今天 Thorstarter (XRUNE) 的價格

今天 Thorstarter (XRUNE) 的實時價格爲 0.00908483 USD。目前其市值爲 $ 1.04M USD。XRUNE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Thorstarter 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.99K USD
- Thorstarter 當天價格變化爲 -12.35%
- 其循環供應量爲 114.15M USD

在獲取 MEXC 上從 XRUNE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 XRUNE 價格信息的首選平臺。

Thorstarter (XRUNE) 價格表現 USD

今天內，Thorstarter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00128063227970721
在過去30天內，Thorstarter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018995843
在過去60天內，Thorstarter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0025523975
在過去90天內，Thorstarter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003565039372965146

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00128063227970721-12.35%
30天$ -0.0018995843-20.90%
60天$ -0.0025523975-28.09%
90天$ -0.003565039372965146-28.18%

Thorstarter (XRUNE) 價格分析

Thorstarter 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00900388
$ 0.00900388$ 0.00900388

$ 0.01036546
$ 0.01036546$ 0.01036546

$ 0.707193
$ 0.707193$ 0.707193

-0.50%

-12.35%

-13.92%

Thorstarter (XRUNE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 1.99K
$ 1.99K$ 1.99K

114.15M
114.15M 114.15M

什麼是Thorstarter (XRUNE)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Thorstarter (XRUNE) 資源

官網

大家還在問：關於 Thorstarter (XRUNE) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

XRUNE 兌換爲當地貨幣

1 XRUNE 兌換 AUD
A$0.0144448797
1 XRUNE 兌換 GBP
0.0071770157
1 XRUNE 兌換 EUR
0.0087214368
1 XRUNE 兌換 USD
$0.00908483
1 XRUNE 兌換 MYR
RM0.040881735
1 XRUNE 兌換 TRY
0.3186958364
1 XRUNE 兌換 JPY
¥1.4264091583
1 XRUNE 兌換 RUB
0.9420060227
1 XRUNE 兌換 INR
0.7732098813
1 XRUNE 兌換 IDR
Rp148.9316155152
1 XRUNE 兌換 PHP
0.5365500598
1 XRUNE 兌換 EGP
￡E.0.4625995436
1 XRUNE 兌換 BRL
R$0.0560534011
1 XRUNE 兌換 CAD
C$0.0129913069
1 XRUNE 兌換 BDT
1.0857280333
1 XRUNE 兌換 NGN
14.1068331757
1 XRUNE 兌換 UAH
0.3813811634
1 XRUNE 兌換 VES
Bs0.4542415
1 XRUNE 兌換 PKR
Rs2.5283990373
1 XRUNE 兌換 KZT
4.7663560595
1 XRUNE 兌換 THB
฿0.3137900282
1 XRUNE 兌換 TWD
NT$0.2964380029
1 XRUNE 兌換 CHF
Fr0.0080854987
1 XRUNE 兌換 HKD
HK$0.0705891291
1 XRUNE 兌換 MAD
.د.م0.0911208449