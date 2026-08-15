Tevaera 今日價格

Tevaera (TEVA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.22%。目前 TEVA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TEVA。

Tevaera 目前市值在 $ 577,109 排名第 #-，流通供應量為 1.12B TEVA。過去 24 小時內，TEVA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.068387，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TEVA 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 +4.12%。過去一天，總交易量達到 $ 55.65K。

Tevaera（TEVA）市場資訊

市值 $ 577.11K$ 577.11K $ 577.11K 成交量（24H） $ 55.65K$ 55.65K $ 55.65K 完全稀釋市值 $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M 流通量 1.12B 1.12B 1.12B 總供應量 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Tevaera 的目前市值為 $ 577.11K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 55.65K。TEVA 的流通量為 1.12B，總供應量是 4000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.06M。