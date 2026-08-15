Tegbotsystem 今日價格

Tegbotsystem (TEG) 今日實時價格為 $ 0.02249412，過去 24 小時內變化了 0.87%。目前 TEG 兌 USD 的匯率為 $ 0.02249412 每 TEG。

Tegbotsystem 目前市值在 $ 96,904 排名第 #-，流通供應量為 4.31M TEG。過去 24 小時內，TEG 的交易價格在 $ 0.02228397（低點）和 $ 0.02253934（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.224732，而歷史最低價為 $ 0.01853866。

短期表現方面，TEG 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +11.25%。過去一天，總交易量達到 $ 120.32。

Tegbotsystem（TEG）市場資訊

市值 $ 96.90K$ 96.90K $ 96.90K 成交量（24H） $ 120.32$ 120.32 $ 120.32 完全稀釋市值 $ 112.47K$ 112.47K $ 112.47K 流通量 4.31M 4.31M 4.31M 總供應量 4,999,980.087536065 4,999,980.087536065 4,999,980.087536065

Tegbotsystem 的目前市值為 $ 96.90K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 120.32。TEG 的流通量為 4.31M，總供應量是 4999980.087536065，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 112.47K。