TAIX 今日價格

TAIX (TAIX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TAIX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TAIX。

TAIX 目前市值在 $ 20,083 排名第 #-，流通供應量為 10.00B TAIX。過去 24 小時內，TAIX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TAIX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

TAIX（TAIX）市場資訊

市值 $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

TAIX 的目前市值為 $ 20.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TAIX 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.08K。