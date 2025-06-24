szn 圖標

szn 價格 (SZN)

USD

szn (SZN) 實時價格圖表

$0.00035619
$0.00035619$0.00035619
+4.60%(1D)

今天 szn (SZN) 的價格

今天 szn (SZN) 的實時價格爲 0.00035619 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SZN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
szn 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- szn 當天價格變化爲 +4.31%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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szn (SZN) 價格表現 USD

今天內，szn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，szn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000970437
在過去60天內，szn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000596753
在過去90天內，szn 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002528223611775627

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+4.31%
30天$ -0.0000970437-27.24%
60天$ -0.0000596753-16.75%
90天$ -0.002528223611775627-87.65%

szn (SZN) 價格分析

szn 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0003401
$ 0.0003401$ 0.0003401

$ 0.00036866
$ 0.00036866$ 0.00036866

$ 0.00857609
$ 0.00857609$ 0.00857609

-0.72%

+4.31%

-5.99%

szn (SZN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是szn (SZN)

SZN is the meme token for Wave Field Sunpump. The image is derived from Justin Sun's tweet content Tron meme szn.

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szn（SZN）代幣經濟

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大家還在問：關於 szn (SZN) 的其他問題

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SZN 兌換爲當地貨幣

1 SZN 兌換 VND
9.37313985
1 SZN 兌換 AUD
A$0.0005449707
1 SZN 兌換 GBP
0.0002600187
1 SZN 兌換 EUR
0.0003063234
1 SZN 兌換 USD
$0.00035619
1 SZN 兌換 MYR
RM0.0015102456
1 SZN 兌換 TRY
0.0141158097
1 SZN 兌換 JPY
¥0.0516333024
1 SZN 兌換 RUB
0.0279680388
1 SZN 兌換 INR
0.0306394638
1 SZN 兌換 IDR
Rp5.8391793936
1 SZN 兌換 KRW
0.4839517911
1 SZN 兌換 PHP
0.0202743348
1 SZN 兌換 EGP
￡E.0.0178237476
1 SZN 兌換 BRL
R$0.0019519212
1 SZN 兌換 CAD
C$0.0004879803
1 SZN 兌換 BDT
0.0435299799
1 SZN 兌換 NGN
0.5522298522
1 SZN 兌換 UAH
0.0148602468
1 SZN 兌換 VES
Bs0.03668757
1 SZN 兌換 PKR
Rs0.1014179787
1 SZN 兌換 KZT
0.1841716014
1 SZN 兌換 THB
฿0.0116367273
1 SZN 兌換 TWD
NT$0.010507605
1 SZN 兌換 AED
د.إ0.0013072173
1 SZN 兌換 CHF
Fr0.000284952
1 SZN 兌換 HKD
HK$0.0027925296
1 SZN 兌換 MAD
.د.م0.0032377671
1 SZN 兌換 MXN
$0.0067782957