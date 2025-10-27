Superseed（SUPR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00355003$ 0.00355003 $ 0.00355003 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.08% 漲跌幅（1D） +3.43% 漲跌幅（7D） +5.90% 漲跌幅（7D） +5.90%

Superseed（SUPR）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SUPR 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SUPR 的歷史最高價為 $ 0.00355003，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SUPR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.08%，過去 24 小時內變動為 +3.43%，過去 7 天內累計變動為 +5.90%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Superseed（SUPR）市場資訊

市值 $ 530.75K$ 530.75K $ 530.75K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.54M$ 7.54M $ 7.54M 流通量 704.35M 704.35M 704.35M 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Superseed 的目前市值為 $ 530.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SUPR 的流通量為 704.35M，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.54M。