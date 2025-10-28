SuperGrok（SUPERGROK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00008079 24H最高價 $ 0.00009447 歷史最高 $ 0.00501917 最低價 $ 0.00005728 漲跌幅（1H） +0.50% 漲跌幅（1D） +9.30% 漲跌幅（7D） -14.68%

SuperGrok（SUPERGROK）目前實時價格為 $0.0000883。過去 24 小時內，SUPERGROK 的交易價格在 $ 0.00008079 至 $ 0.00009447 之間波動，市場活躍度顯著。SUPERGROK 的歷史最高價為 $ 0.00501917，歷史最低價為 $ 0.00005728。

從短期表現來看，SUPERGROK 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.50%，過去 24 小時內變動為 +9.30%，過去 7 天內累計變動為 -14.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SuperGrok（SUPERGROK）市場資訊

市值 $ 88.35K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 88.35K 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

SuperGrok 的目前市值為 $ 88.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SUPERGROK 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 88.35K。