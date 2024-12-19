Streamr XDATA 圖標

Streamr XDATA 價格 (XDATA)

USD

Streamr XDATA (XDATA) 實時價格圖表

$0.04996908
$0.04996908$0.04996908
-8.30%(1D)

今天 Streamr XDATA (XDATA) 的價格

今天 Streamr XDATA (XDATA) 的實時價格爲 0.04997233 USD。目前其市值爲 $ 34.84M USD。XDATA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Streamr XDATA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 2.79K USD
- Streamr XDATA 當天價格變化爲 -8.12%
- 其循環供應量爲 697.15M USD

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Streamr XDATA (XDATA) 價格表現 USD

今天內，Streamr XDATA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00442077105607528
在過去30天內，Streamr XDATA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0168592549
在過去60天內，Streamr XDATA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0165876253
在過去90天內，Streamr XDATA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00915934758675982

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00442077105607528-8.12%
30天$ +0.0168592549+33.74%
60天$ +0.0165876253+33.19%
90天$ +0.00915934758675982+22.44%

Streamr XDATA (XDATA) 價格分析

Streamr XDATA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04807464
$ 0.04807464$ 0.04807464

$ 0.054545
$ 0.054545$ 0.054545

$ 0.454557
$ 0.454557$ 0.454557

+0.24%

-8.12%

-9.06%

Streamr XDATA (XDATA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 34.84M
$ 34.84M$ 34.84M

$ 2.79K
$ 2.79K$ 2.79K

697.15M
697.15M 697.15M

什麼是Streamr XDATA (XDATA)

Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network.

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Streamr XDATA (XDATA) 資源

官網

大家還在問：關於 Streamr XDATA (XDATA) 的其他問題

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XDATA 兌換爲當地貨幣

1 XDATA 兌換 AUD
A$0.0794560047
1 XDATA 兌換 GBP
0.0394781407
1 XDATA 兌換 EUR
0.0479734368
1 XDATA 兌換 USD
$0.04997233
1 XDATA 兌換 MYR
RM0.224875485
1 XDATA 兌換 TRY
1.7525296131
1 XDATA 兌換 JPY
¥7.8446563634
1 XDATA 兌換 RUB
5.182130621
1 XDATA 兌換 INR
4.252645283
1 XDATA 兌換 IDR
Rp819.2183935152
1 XDATA 兌換 PHP
2.9513658098
1 XDATA 兌換 EGP
￡E.2.5440913203
1 XDATA 兌換 BRL
R$0.3073298295
1 XDATA 兌換 CAD
C$0.0714604319
1 XDATA 兌換 BDT
5.9721931583
1 XDATA 兌換 NGN
77.5965343007
1 XDATA 兌換 UAH
2.0978384134
1 XDATA 兌換 VES
Bs2.4986165
1 XDATA 兌換 PKR
Rs13.9077991623
1 XDATA 兌換 KZT
26.2179829345
1 XDATA 兌換 THB
฿1.7265440015
1 XDATA 兌換 TWD
NT$1.6305971279
1 XDATA 兌換 CHF
Fr0.0444753737
1 XDATA 兌換 HKD
HK$0.3882850041
1 XDATA 兌換 MAD
.د.م0.5012224699