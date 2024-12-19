STON 圖標

STON 價格 (STON)

USD

STON (STON) 實時價格圖表

$4.71
$4.71$4.71
-6.10%(1D)

今天 STON (STON) 的價格

今天 STON (STON) 的實時價格爲 4.71 USD。目前其市值爲 $ 7.96M USD。STON 兌換 USD 的價格爲實時更新。
STON 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 652.06K USD
- STON 當天價格變化爲 -6.17%
- 其循環供應量爲 1.69M USD

在獲取 MEXC 上從 STON兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 STON 價格信息的首選平臺。

STON (STON) 價格表現 USD

今天內，STON 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.310322380670271
在過去30天內，STON 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.0208892030
在過去60天內，STON 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.2324072960
在過去90天內，STON 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.381535783249841

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.310322380670271-6.17%
30天$ +1.0208892030+21.67%
60天$ +1.2324072960+26.17%
90天$ +0.381535783249841+8.81%

STON (STON) 價格分析

STON 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 4.67
$ 4.67$ 4.67

$ 5.03
$ 5.03$ 5.03

$ 70.01
$ 70.01$ 70.01

-0.48%

-6.17%

-2.86%

STON (STON) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 7.96M
$ 7.96M$ 7.96M

$ 652.06K
$ 652.06K$ 652.06K

1.69M
1.69M 1.69M

什麼是STON (STON)

STON.fi is a decentralized automated market maker (AMM) built on the TON blockchain providing virtually zero fees, low slippage, an extremely easy interface, and direct integration with TON wallets.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

STON (STON) 資源

官網

大家還在問：關於 STON (STON) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

STON 兌換爲當地貨幣

1 STON 兌換 AUD
A$7.4889
1 STON 兌換 GBP
3.7209
1 STON 兌換 EUR
4.5216
1 STON 兌換 USD
$4.71
1 STON 兌換 MYR
RM21.195
1 STON 兌換 TRY
165.1797
1 STON 兌換 JPY
¥739.0461
1 STON 兌換 RUB
488.427
1 STON 兌換 INR
400.8681
1 STON 兌換 IDR
Rp77,213.1024
1 STON 兌換 PHP
278.1726
1 STON 兌換 EGP
￡E.239.8332
1 STON 兌換 BRL
R$29.1078
1 STON 兌換 CAD
C$6.7353
1 STON 兌換 BDT
562.8921
1 STON 兌換 NGN
7,313.6409
1 STON 兌換 UAH
197.7258
1 STON 兌換 VES
Bs235.5
1 STON 兌換 PKR
Rs1,310.8401
1 STON 兌換 KZT
2,471.1015
1 STON 兌換 THB
฿162.6834
1 STON 兌換 TWD
NT$153.6402
1 STON 兌換 CHF
Fr4.1919
1 STON 兌換 HKD
HK$36.5967
1 STON 兌換 MAD
.د.م47.2413