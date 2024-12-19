STAU 圖標

STAU 價格 (STAU)

USD

STAU (STAU) 實時價格圖表

$0.189042
$0.189042$0.189042
+8.80%(1D)

今天 STAU (STAU) 的價格

今天 STAU (STAU) 的實時價格爲 0.188976 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STAU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
STAU 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 48.36K USD
- STAU 當天價格變化爲 +8.81%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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STAU (STAU) 價格表現 USD

今天內，STAU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01530401
在過去30天內，STAU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，STAU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，STAU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.01530401+8.81%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

STAU (STAU) 價格分析

STAU 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.173167
$ 0.173167$ 0.173167

$ 0.191264
$ 0.191264$ 0.191264

$ 0.206799
$ 0.206799$ 0.206799

-0.90%

+8.81%

+35.34%

STAU (STAU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 48.36K
$ 48.36K$ 48.36K

0.00
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什麼是STAU (STAU)

The STAU project is a project that allows you to actually purchase gold products that are recognized as the best safe asset through a reliable blockchain ecosystem. STAU has Starry Japan Inc., global distribution company FedEx as its partner companies. Starry Japan Co., Ltd. is a gold product manufacturer. FedEx actually ships gold products to the address that customers want. STAU will expand the gold product distribution market to the blockchain ecosystem.

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STAU (STAU) 資源

官網

大家還在問：關於 STAU (STAU) 的其他問題

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STAU 兌換爲當地貨幣

1 STAU 兌換 AUD
A$0.30047184
1 STAU 兌換 GBP
0.14929104
1 STAU 兌換 EUR
0.18141696
1 STAU 兌換 USD
$0.188976
1 STAU 兌換 MYR
RM0.850392
1 STAU 兌換 TRY
6.62738832
1 STAU 兌換 JPY
¥29.65222416
1 STAU 兌換 RUB
19.5968112
1 STAU 兌換 INR
16.08374736
1 STAU 兌換 IDR
Rp3,097.96671744
1 STAU 兌換 PHP
11.16092256
1 STAU 兌換 EGP
￡E.9.62265792
1 STAU 兌換 BRL
R$1.16787168
1 STAU 兌換 CAD
C$0.27023568
1 STAU 兌換 BDT
22.58452176
1 STAU 兌換 NGN
293.44004304
1 STAU 兌換 UAH
7.93321248
1 STAU 兌換 VES
Bs9.4488
1 STAU 兌換 PKR
Rs52.59391056
1 STAU 兌換 KZT
99.1462584
1 STAU 兌換 THB
฿6.52723104
1 STAU 兌換 TWD
NT$6.16439712
1 STAU 兌換 CHF
Fr0.16818864
1 STAU 兌換 HKD
HK$1.46834352
1 STAU 兌換 MAD
.د.م1.89542928