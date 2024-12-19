STAU 價格 (STAU)
今天 STAU (STAU) 的實時價格爲 0.188976 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STAU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
STAU 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 48.36K USD
- STAU 當天價格變化爲 +8.81%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，STAU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01530401。
在過去30天內，STAU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，STAU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，STAU 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01530401
|+8.81%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
STAU 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.90%
+8.81%
+35.34%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The STAU project is a project that allows you to actually purchase gold products that are recognized as the best safe asset through a reliable blockchain ecosystem. STAU has Starry Japan Inc., global distribution company FedEx as its partner companies. Starry Japan Co., Ltd. is a gold product manufacturer. FedEx actually ships gold products to the address that customers want. STAU will expand the gold product distribution market to the blockchain ecosystem.
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|1 STAU 兌換 AUD
A$0.30047184
|1 STAU 兌換 GBP
￡0.14929104
|1 STAU 兌換 EUR
€0.18141696
|1 STAU 兌換 USD
$0.188976
|1 STAU 兌換 MYR
RM0.850392
|1 STAU 兌換 TRY
₺6.62738832
|1 STAU 兌換 JPY
¥29.65222416
|1 STAU 兌換 RUB
₽19.5968112
|1 STAU 兌換 INR
₹16.08374736
|1 STAU 兌換 IDR
Rp3,097.96671744
|1 STAU 兌換 PHP
₱11.16092256
|1 STAU 兌換 EGP
￡E.9.62265792
|1 STAU 兌換 BRL
R$1.16787168
|1 STAU 兌換 CAD
C$0.27023568
|1 STAU 兌換 BDT
৳22.58452176
|1 STAU 兌換 NGN
₦293.44004304
|1 STAU 兌換 UAH
₴7.93321248
|1 STAU 兌換 VES
Bs9.4488
|1 STAU 兌換 PKR
Rs52.59391056
|1 STAU 兌換 KZT
₸99.1462584
|1 STAU 兌換 THB
฿6.52723104
|1 STAU 兌換 TWD
NT$6.16439712
|1 STAU 兌換 CHF
Fr0.16818864
|1 STAU 兌換 HKD
HK$1.46834352
|1 STAU 兌換 MAD
.د.م1.89542928