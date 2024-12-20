STAKE 價格 (STAKE)
今天 STAKE (STAKE) 的實時價格爲 0.094928 USD。目前其市值爲 $ 175.44K USD。STAKE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
STAKE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.61 USD
- STAKE 當天價格變化爲 -1.24%
- 其循環供應量爲 1.85M USD
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今天內，STAKE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00119391358087876。
在過去30天內，STAKE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0239148692。
在過去60天內，STAKE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0215681067。
在過去90天內，STAKE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01872618483272222。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00119391358087876
|-1.24%
|30天
|$ -0.0239148692
|-25.19%
|60天
|$ -0.0215681067
|-22.72%
|90天
|$ -0.01872618483272222
|-16.47%
STAKE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.49%
-1.24%
-2.99%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
STAKE is a new ERC20-type (implemented as an ERC677) token designed to secure the on-chain payment layer and provide a mechanism for validators to receive multiple POS incentives. It is an ERC20-based staking token with a market driven value.
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|1 STAKE 兌換 AUD
A$0.15093552
|1 STAKE 兌換 GBP
￡0.07499312
|1 STAKE 兌換 EUR
€0.09113088
|1 STAKE 兌換 USD
$0.094928
|1 STAKE 兌換 MYR
RM0.427176
|1 STAKE 兌換 TRY
₺3.3319728
|1 STAKE 兌換 JPY
¥14.9606528
|1 STAKE 兌換 RUB
₽9.82409872
|1 STAKE 兌換 INR
₹8.08027136
|1 STAKE 兌換 IDR
Rp1,556.19647232
|1 STAKE 兌換 PHP
₱5.60834624
|1 STAKE 兌換 EGP
￡E.4.83278448
|1 STAKE 兌換 BRL
R$0.58095936
|1 STAKE 兌換 CAD
C$0.13574704
|1 STAKE 兌換 BDT
৳11.34484528
|1 STAKE 兌換 NGN
₦147.40324912
|1 STAKE 兌換 UAH
₴3.98507744
|1 STAKE 兌換 VES
Bs4.7464
|1 STAKE 兌換 PKR
Rs26.41941168
|1 STAKE 兌換 KZT
₸49.8039752
|1 STAKE 兌換 THB
฿3.28166096
|1 STAKE 兌換 TWD
NT$3.09750064
|1 STAKE 兌換 CHF
Fr0.08448592
|1 STAKE 兌換 HKD
HK$0.73759056
|1 STAKE 兌換 MAD
.د.م0.95212784