SPARTA 價格 (SPARTA)
今天 SPARTA (SPARTA) 的實時價格爲 0.058388 USD。目前其市值爲 $ 10.91M USD。SPARTA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SPARTA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- SPARTA 當天價格變化爲 +3.85%
- 其循環供應量爲 186.83M USD
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今天內，SPARTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00216297。
在過去30天內，SPARTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0068471082。
在過去60天內，SPARTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，SPARTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00216297
|+3.85%
|30天
|$ -0.0068471082
|-11.72%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SPARTA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.09%
+3.85%
-25.14%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability.
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|1 SPARTA 兌換 VND
₫1,536.48022
|1 SPARTA 兌換 AUD
A$0.08991752
|1 SPARTA 兌換 GBP
￡0.04262324
|1 SPARTA 兌換 EUR
€0.05079756
|1 SPARTA 兌換 USD
$0.058388
|1 SPARTA 兌換 MYR
RM0.24756512
|1 SPARTA 兌換 TRY
₺2.28413856
|1 SPARTA 兌換 JPY
¥8.40086544
|1 SPARTA 兌換 RUB
₽4.61090036
|1 SPARTA 兌換 INR
₹5.00443548
|1 SPARTA 兌換 IDR
Rp957.18017472
|1 SPARTA 兌換 KRW
₩80.42421508
|1 SPARTA 兌換 PHP
₱3.2522116
|1 SPARTA 兌換 EGP
￡E.2.90013196
|1 SPARTA 兌換 BRL
R$0.32872444
|1 SPARTA 兌換 CAD
C$0.07999156
|1 SPARTA 兌換 BDT
৳7.13734912
|1 SPARTA 兌換 NGN
₦92.38558076
|1 SPARTA 兌換 UAH
₴2.4260214
|1 SPARTA 兌換 VES
Bs5.605248
|1 SPARTA 兌換 PKR
Rs16.42396052
|1 SPARTA 兌換 KZT
₸29.91158852
|1 SPARTA 兌換 THB
฿1.90578432
|1 SPARTA 兌換 TWD
NT$1.75164
|1 SPARTA 兌換 AED
د.إ0.21428396
|1 SPARTA 兌換 CHF
Fr0.04787816
|1 SPARTA 兌換 HKD
HK$0.45776192
|1 SPARTA 兌換 MAD
.د.م0.53658572
|1 SPARTA 兌換 MXN
$1.12338512