SPARTA 圖標

SPARTA 價格 (SPARTA)

USD

SPARTA (SPARTA) 實時價格圖表

$0.058404
$0.058404$0.058404
+3.60%(1D)

今天 SPARTA (SPARTA) 的價格

今天 SPARTA (SPARTA) 的實時價格爲 0.058388 USD。目前其市值爲 $ 10.91M USD。SPARTA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SPARTA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- SPARTA 當天價格變化爲 +3.85%
- 其循環供應量爲 186.83M USD

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SPARTA (SPARTA) 價格表現 USD

今天內，SPARTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00216297
在過去30天內，SPARTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0068471082
在過去60天內，SPARTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，SPARTA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00216297+3.85%
30天$ -0.0068471082-11.72%
60天$ 0--
90天$ 0--

SPARTA (SPARTA) 價格分析

SPARTA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.055759
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$ 0.059434
$ 0.059434$ 0.059434

$ 0.111468
$ 0.111468$ 0.111468

-0.09%

+3.85%

-25.14%

SPARTA (SPARTA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 10.91M
$ 10.91M$ 10.91M

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186.83M
186.83M 186.83M

什麼是SPARTA (SPARTA)

SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability.

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SPARTA (SPARTA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 SPARTA (SPARTA) 的其他問題

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SPARTA 兌換爲當地貨幣

1 SPARTA 兌換 VND
1,536.48022
1 SPARTA 兌換 AUD
A$0.08991752
1 SPARTA 兌換 GBP
0.04262324
1 SPARTA 兌換 EUR
0.05079756
1 SPARTA 兌換 USD
$0.058388
1 SPARTA 兌換 MYR
RM0.24756512
1 SPARTA 兌換 TRY
2.28413856
1 SPARTA 兌換 JPY
¥8.40086544
1 SPARTA 兌換 RUB
4.61090036
1 SPARTA 兌換 INR
5.00443548
1 SPARTA 兌換 IDR
Rp957.18017472
1 SPARTA 兌換 KRW
80.42421508
1 SPARTA 兌換 PHP
3.2522116
1 SPARTA 兌換 EGP
￡E.2.90013196
1 SPARTA 兌換 BRL
R$0.32872444
1 SPARTA 兌換 CAD
C$0.07999156
1 SPARTA 兌換 BDT
7.13734912
1 SPARTA 兌換 NGN
92.38558076
1 SPARTA 兌換 UAH
2.4260214
1 SPARTA 兌換 VES
Bs5.605248
1 SPARTA 兌換 PKR
Rs16.42396052
1 SPARTA 兌換 KZT
29.91158852
1 SPARTA 兌換 THB
฿1.90578432
1 SPARTA 兌換 TWD
NT$1.75164
1 SPARTA 兌換 AED
د.إ0.21428396
1 SPARTA 兌換 CHF
Fr0.04787816
1 SPARTA 兌換 HKD
HK$0.45776192
1 SPARTA 兌換 MAD
.د.م0.53658572
1 SPARTA 兌換 MXN
$1.12338512