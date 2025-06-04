Solv Protocol BTC 價格 (SOLVBTC)
今天 Solv Protocol BTC (SOLVBTC) 的實時價格爲 105,766 USD。目前其市值爲 $ 979.15M USD。SOLVBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solv Protocol BTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Solv Protocol BTC 當天價格變化爲 +1.27%
- 其循環供應量爲 9.26K USD
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今天內，Solv Protocol BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,329.54。
在過去30天內，Solv Protocol BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11,644.9106362000。
在過去60天內，Solv Protocol BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +26,955.4064174000。
在過去90天內，Solv Protocol BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +16,256.69077270316。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +1,329.54
|+1.27%
|30天
|$ +11,644.9106362000
|+11.01%
|60天
|$ +26,955.4064174000
|+25.49%
|90天
|$ +16,256.69077270316
|+18.16%
Solv Protocol BTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.01%
+1.27%
-4.04%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.
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|1 SOLVBTC 兌換 VND
₫2,783,232,290
|1 SOLVBTC 兌換 AUD
A$162,879.64
|1 SOLVBTC 兌換 GBP
￡77,209.18
|1 SOLVBTC 兌換 EUR
€92,016.42
|1 SOLVBTC 兌換 USD
$105,766
|1 SOLVBTC 兌換 MYR
RM448,447.84
|1 SOLVBTC 兌換 TRY
₺4,137,565.92
|1 SOLVBTC 兌換 JPY
¥15,217,612.08
|1 SOLVBTC 兌換 RUB
₽8,352,341.02
|1 SOLVBTC 兌換 INR
₹9,065,203.86
|1 SOLVBTC 兌換 IDR
Rp1,733,868,575.04
|1 SOLVBTC 兌換 KRW
₩145,683,146.06
|1 SOLVBTC 兌換 PHP
₱5,891,166.2
|1 SOLVBTC 兌換 EGP
￡E.5,253,397.22
|1 SOLVBTC 兌換 BRL
R$595,462.58
|1 SOLVBTC 兌換 CAD
C$144,899.42
|1 SOLVBTC 兌換 BDT
৳12,928,835.84
|1 SOLVBTC 兌換 NGN
₦167,350,368.82
|1 SOLVBTC 兌換 UAH
₴4,394,577.3
|1 SOLVBTC 兌換 VES
Bs10,153,536
|1 SOLVBTC 兌換 PKR
Rs29,750,918.14
|1 SOLVBTC 兌換 KZT
₸54,182,864.14
|1 SOLVBTC 兌換 THB
฿3,452,202.24
|1 SOLVBTC 兌換 TWD
NT$3,172,980
|1 SOLVBTC 兌換 AED
د.إ388,161.22
|1 SOLVBTC 兌換 CHF
Fr86,728.12
|1 SOLVBTC 兌換 HKD
HK$829,205.44
|1 SOLVBTC 兌換 MAD
.د.م971,989.54
|1 SOLVBTC 兌換 MXN
$2,034,937.84