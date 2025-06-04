SolMail 價格 (MAIL)
今天 SolMail (MAIL) 的實時價格爲 0.00151237 USD。目前其市值爲 $ 1.51M USD。MAIL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SolMail 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- SolMail 當天價格變化爲 +25.81%
- 其循環供應量爲 999.99M USD
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今天內，SolMail 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00031025。
在過去30天內，SolMail 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0076663237。
在過去60天內，SolMail 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0044960645。
在過去90天內，SolMail 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00114216332779195314。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00031025
|+25.81%
|30天
|$ +0.0076663237
|+506.91%
|60天
|$ +0.0044960645
|+297.29%
|90天
|$ +0.00114216332779195314
|+308.52%
SolMail 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.35%
+25.81%
+7.20%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SolMail is a groundbreaking communication protocol that enables users to send and receive mail using only a wallet address.
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|1 MAIL 兌換 VND
₫39.79801655
|1 MAIL 兌換 AUD
A$0.0023290498
|1 MAIL 兌換 GBP
￡0.0011040301
|1 MAIL 兌換 EUR
€0.0013157619
|1 MAIL 兌換 USD
$0.00151237
|1 MAIL 兌換 MYR
RM0.0064124488
|1 MAIL 兌換 TRY
₺0.0591639144
|1 MAIL 兌換 JPY
¥0.2175997956
|1 MAIL 兌換 RUB
₽0.1194318589
|1 MAIL 兌換 INR
₹0.1296252327
|1 MAIL 兌換 IDR
Rp24.7929468528
|1 MAIL 兌換 KRW
₩2.0831535617
|1 MAIL 兌換 PHP
₱0.084239009
|1 MAIL 兌換 EGP
￡E.0.0751194179
|1 MAIL 兌換 BRL
R$0.0085146431
|1 MAIL 兌換 CAD
C$0.0020719469
|1 MAIL 兌換 BDT
৳0.1848721088
|1 MAIL 兌換 NGN
₦2.3929776799
|1 MAIL 兌換 UAH
₴0.0628389735
|1 MAIL 兌換 VES
Bs0.14518752
|1 MAIL 兌換 PKR
Rs0.4254145573
|1 MAIL 兌換 KZT
₸0.7747720273
|1 MAIL 兌換 THB
฿0.0493637568
|1 MAIL 兌換 TWD
NT$0.0453711
|1 MAIL 兌換 AED
د.إ0.0055503979
|1 MAIL 兌換 CHF
Fr0.0012401434
|1 MAIL 兌換 HKD
HK$0.0118569808
|1 MAIL 兌換 MAD
.د.م0.0138986803
|1 MAIL 兌換 MXN
$0.0290979988