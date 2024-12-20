Smoothy 圖標

Smoothy 價格 (SMTY)

USD

Smoothy (SMTY) 實時價格圖表

$0.00361558
$0.00361558$0.00361558
0.00%(1D)

今天 Smoothy (SMTY) 的價格

今天 Smoothy (SMTY) 的實時價格爲 0.00361558 USD。目前其市值爲 $ 330.87K USD。SMTY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Smoothy 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 263.45K USD
- Smoothy 當天價格變化爲 +0.07%
- 其循環供應量爲 91.46M USD

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Smoothy (SMTY) 價格表現 USD

今天內，Smoothy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Smoothy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004693836
在過去60天內，Smoothy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000328941
在過去90天內，Smoothy 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009138522683308245

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.07%
30天$ +0.0004693836+12.98%
60天$ +0.0000328941+0.91%
90天$ -0.0009138522683308245-20.17%

Smoothy (SMTY) 價格分析

Smoothy 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00357678
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$ 0.00363086
$ 0.00363086$ 0.00363086

$ 3.63
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+0.44%

+0.07%

+9.21%

Smoothy (SMTY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 330.87K
$ 330.87K$ 330.87K

$ 263.45K
$ 263.45K$ 263.45K

91.46M
91.46M 91.46M

什麼是Smoothy (SMTY)

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Smoothy (SMTY) 資源

官網

大家還在問：關於 Smoothy (SMTY) 的其他問題

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SMTY 兌換爲當地貨幣

1 SMTY 兌換 AUD
A$0.0057487722
1 SMTY 兌換 GBP
0.0028563082
1 SMTY 兌換 EUR
0.0034709568
1 SMTY 兌換 USD
$0.00361558
1 SMTY 兌換 MYR
RM0.01627011
1 SMTY 兌換 TRY
0.1268707022
1 SMTY 兌換 JPY
¥0.569815408
1 SMTY 兌換 RUB
0.3741763742
1 SMTY 兌換 INR
0.3077220138
1 SMTY 兌換 IDR
Rp59.2717937952
1 SMTY 兌換 PHP
0.2136084664
1 SMTY 兌換 EGP
￡E.0.1840691778
1 SMTY 兌換 BRL
R$0.0221635054
1 SMTY 兌換 CAD
C$0.0051702794
1 SMTY 兌換 BDT
0.4320979658
1 SMTY 兌換 NGN
5.6142364682
1 SMTY 兌換 UAH
0.1517820484
1 SMTY 兌換 VES
Bs0.180779
1 SMTY 兌換 PKR
Rs1.0062520698
1 SMTY 兌換 KZT
1.896914047
1 SMTY 兌換 THB
฿0.124918289
1 SMTY 兌換 TWD
NT$0.1179763754
1 SMTY 兌換 CHF
Fr0.0032178662
1 SMTY 兌換 HKD
HK$0.0280930566
1 SMTY 兌換 MAD
.د.م0.0362642674