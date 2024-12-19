Silk 圖標

Silk 價格 (SILK)

USD

Silk (SILK) 實時價格圖表

$1.25
$1.25$1.25
-1.00%(1D)

今天 Silk (SILK) 的價格

今天 Silk (SILK) 的實時價格爲 1.25 USD。目前其市值爲 $ 2.84M USD。SILK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Silk 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 298.44K USD
- Silk 當天價格變化爲 -1.03%
- 其循環供應量爲 2.28M USD

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Silk (SILK) 價格表現 USD

今天內，Silk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.01306424687094
在過去30天內，Silk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0052366250
在過去60天內，Silk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1018185000
在過去90天內，Silk 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.109630368793241

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.01306424687094-1.03%
30天$ +0.0052366250+0.42%
60天$ +0.1018185000+8.15%
90天$ +0.109630368793241+9.61%

Silk (SILK) 價格分析

Silk 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 1.28
$ 1.28$ 1.28

$ 2.03
$ 2.03$ 2.03

+0.28%

-1.03%

-2.21%

Silk (SILK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

$ 298.44K
$ 298.44K$ 298.44K

2.28M
2.28M 2.28M

什麼是Silk (SILK)

Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation.

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Silk (SILK) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Silk (SILK) 的其他問題

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SILK 兌換爲當地貨幣

1 SILK 兌換 AUD
A$1.9875
1 SILK 兌換 GBP
0.9875
1 SILK 兌換 EUR
1.2
1 SILK 兌換 USD
$1.25
1 SILK 兌換 MYR
RM5.625
1 SILK 兌換 TRY
43.85
1 SILK 兌換 JPY
¥195.975
1 SILK 兌換 RUB
129.5625
1 SILK 兌換 INR
106.3625
1 SILK 兌換 IDR
Rp20,491.8
1 SILK 兌換 PHP
73.85
1 SILK 兌換 EGP
￡E.63.6375
1 SILK 兌換 BRL
R$7.7875
1 SILK 兌換 CAD
C$1.7875
1 SILK 兌換 BDT
149.3875
1 SILK 兌換 NGN
1,940.9875
1 SILK 兌換 UAH
52.475
1 SILK 兌換 VES
Bs62.5
1 SILK 兌換 PKR
Rs347.8875
1 SILK 兌換 KZT
655.8125
1 SILK 兌換 THB
฿43.15
1 SILK 兌換 TWD
NT$40.7875
1 SILK 兌換 CHF
Fr1.1125
1 SILK 兌換 HKD
HK$9.7125
1 SILK 兌換 MAD
.د.م12.5375