今天 Shadow Liquid Staking Token (X33) 的價格

今天 Shadow Liquid Staking Token (X33) 的實時價格爲 34.91 USD。目前其市值爲 $ 17.41M USD。X33 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Shadow Liquid Staking Token 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 1.30M USD

- Shadow Liquid Staking Token 當天價格變化爲 -30.38%

- 其循環供應量爲 498.72K USD

在獲取 MEXC 上從 X33兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 X33 價格信息的首選平臺。