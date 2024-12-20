Sector 圖標

Sector 價格 (SECT)

USD

Sector (SECT) 實時價格圖表

$0.03515102
$0.03515102$0.03515102
-6.30%(1D)

今天 Sector (SECT) 的價格

今天 Sector (SECT) 的實時價格爲 0.03515102 USD。目前其市值爲 $ 327.57K USD。SECT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sector 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.91K USD
- Sector 當天價格變化爲 -6.39%
- 其循環供應量爲 9.36M USD

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Sector (SECT) 價格表現 USD

今天內，Sector 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00240302727259571
在過去30天內，Sector 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0041641585
在過去60天內，Sector 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0099065522
在過去90天內，Sector 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.008994758004954534

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00240302727259571-6.39%
30天$ +0.0041641585+11.85%
60天$ +0.0099065522+28.18%
90天$ +0.008994758004954534+34.39%

Sector (SECT) 價格分析

Sector 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03444852
$ 0.03444852$ 0.03444852

$ 0.0378056
$ 0.0378056$ 0.0378056

$ 0.213099
$ 0.213099$ 0.213099

+1.57%

-6.39%

-12.23%

Sector (SECT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 327.57K
$ 327.57K$ 327.57K

$ 9.91K
$ 9.91K$ 9.91K

9.36M
9.36M 9.36M

什麼是Sector (SECT)

Sector Finance is a structured product protocol that provides comprehensive risk analysis and diversified yield paid in USDC or ETH.

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Sector (SECT) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Sector (SECT) 的其他問題

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SECT 兌換爲當地貨幣

1 SECT 兌換 AUD
A$0.0558901218
1 SECT 兌換 GBP
0.0277693058
1 SECT 兌換 EUR
0.0337449792
1 SECT 兌換 USD
$0.03515102
1 SECT 兌換 MYR
RM0.15817959
1 SECT 兌換 TRY
1.2334492918
1 SECT 兌換 JPY
¥5.5405037724
1 SECT 兌換 RUB
3.6377790598
1 SECT 兌換 INR
2.9917033122
1 SECT 兌換 IDR
Rp576.2461373088
1 SECT 兌換 PHP
2.0767222616
1 SECT 兌換 EGP
￡E.1.7895384282
1 SECT 兌換 BRL
R$0.2154757526
1 SECT 兌換 CAD
C$0.0502659586
1 SECT 兌換 BDT
4.2008984002
1 SECT 兌換 NGN
54.5821523458
1 SECT 兌換 UAH
1.4756398196
1 SECT 兌換 VES
Bs1.757551
1 SECT 兌換 PKR
Rs9.7828803762
1 SECT 兌換 KZT
18.441982643
1 SECT 兌換 THB
฿1.214467741
1 SECT 兌換 TWD
NT$1.1469777826
1 SECT 兌換 CHF
Fr0.0312844078
1 SECT 兌換 HKD
HK$0.2731234254
1 SECT 兌換 MAD
.د.م0.3525647306