今天 Sector (SECT) 的價格

今天 Sector (SECT) 的實時價格爲 0.03515102 USD。目前其市值爲 $ 327.57K USD。SECT 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Sector 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 9.91K USD

- Sector 當天價格變化爲 -6.39%

- 其循環供應量爲 9.36M USD

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