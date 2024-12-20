Sector 價格 (SECT)
今天 Sector (SECT) 的實時價格爲 0.03515102 USD。目前其市值爲 $ 327.57K USD。SECT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sector 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 9.91K USD
- Sector 當天價格變化爲 -6.39%
- 其循環供應量爲 9.36M USD
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今天內，Sector 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00240302727259571。
在過去30天內，Sector 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0041641585。
在過去60天內，Sector 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0099065522。
在過去90天內，Sector 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.008994758004954534。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00240302727259571
|-6.39%
|30天
|$ +0.0041641585
|+11.85%
|60天
|$ +0.0099065522
|+28.18%
|90天
|$ +0.008994758004954534
|+34.39%
Sector 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.57%
-6.39%
-12.23%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Sector Finance is a structured product protocol that provides comprehensive risk analysis and diversified yield paid in USDC or ETH.
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|1 SECT 兌換 AUD
A$0.0558901218
|1 SECT 兌換 GBP
￡0.0277693058
|1 SECT 兌換 EUR
€0.0337449792
|1 SECT 兌換 USD
$0.03515102
|1 SECT 兌換 MYR
RM0.15817959
|1 SECT 兌換 TRY
₺1.2334492918
|1 SECT 兌換 JPY
¥5.5405037724
|1 SECT 兌換 RUB
₽3.6377790598
|1 SECT 兌換 INR
₹2.9917033122
|1 SECT 兌換 IDR
Rp576.2461373088
|1 SECT 兌換 PHP
₱2.0767222616
|1 SECT 兌換 EGP
￡E.1.7895384282
|1 SECT 兌換 BRL
R$0.2154757526
|1 SECT 兌換 CAD
C$0.0502659586
|1 SECT 兌換 BDT
৳4.2008984002
|1 SECT 兌換 NGN
₦54.5821523458
|1 SECT 兌換 UAH
₴1.4756398196
|1 SECT 兌換 VES
Bs1.757551
|1 SECT 兌換 PKR
Rs9.7828803762
|1 SECT 兌換 KZT
₸18.441982643
|1 SECT 兌換 THB
฿1.214467741
|1 SECT 兌換 TWD
NT$1.1469777826
|1 SECT 兌換 CHF
Fr0.0312844078
|1 SECT 兌換 HKD
HK$0.2731234254
|1 SECT 兌換 MAD
.د.م0.3525647306