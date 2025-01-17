Ryze 圖標

Ryze 價格 (RYZE)

USD

Ryze (RYZE) 實時價格圖表

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$0.02642935$0.02642935
-0.80%(1D)

今天 Ryze (RYZE) 的價格

今天 Ryze (RYZE) 的實時價格爲 0.02642935 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。RYZE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ryze 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.56 USD
- Ryze 當天價格變化爲 -0.84%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Ryze (RYZE) 價格表現 USD

今天內，Ryze 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000224312214918
在過去30天內，Ryze 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0067494904
在過去60天內，Ryze 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Ryze 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000224312214918-0.84%
30天$ -0.0067494904-25.53%
60天$ 0--
90天$ 0--

Ryze (RYZE) 價格分析

Ryze 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02615913
$ 0.02615913$ 0.02615913

$ 0.02745305
$ 0.02745305$ 0.02745305

$ 0.03642909
$ 0.03642909$ 0.03642909

--

-0.84%

+0.47%

Ryze (RYZE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 17.56
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什麼是Ryze (RYZE)

Aryze is a collateral-agnostic stablecoin layer, featuring cross-chain unified liquidity and revenue sharing. Aryze creates asset-backed digital currencies, or E-Assets, that provide stability and transparency, ensuring that digital currencies are reliable for everyday use and global transactions. Our asset-agnostic approach allows us to tokenize a wide variety of assets, from fiat currencies to commodities, central bank digital currencies (CBDCs), and more. Each token is backed by tangible, real-world assets, giving users confidence that these digital currencies hold real value.

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Ryze (RYZE) 資源

官網

大家還在問：關於 Ryze (RYZE) 的其他問題

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RYZE 兌換爲當地貨幣

1 RYZE 兌換 AUD
A$0.04228696
1 RYZE 兌換 GBP
0.0214077735
1 RYZE 兌換 EUR
0.0256364695
1 RYZE 兌換 USD
$0.02642935
1 RYZE 兌換 MYR
RM0.118932075
1 RYZE 兌換 TRY
0.936127577
1 RYZE 兌換 JPY
¥4.1036851745
1 RYZE 兌換 RUB
2.725394572
1 RYZE 兌換 INR
2.2890460035
1 RYZE 兌換 IDR
Rp433.267963464
1 RYZE 兌換 PHP
1.5484956165
1 RYZE 兌換 EGP
￡E.1.33203924
1 RYZE 兌換 BRL
R$0.160161861
1 RYZE 兌換 CAD
C$0.0377939705
1 RYZE 兌換 BDT
3.213280373
1 RYZE 兌換 NGN
41.1671484405
1 RYZE 兌換 UAH
1.114789983
1 RYZE 兌換 VES
Bs1.4271849
1 RYZE 兌換 PKR
Rs7.3740529435
1 RYZE 兌換 KZT
14.020770175
1 RYZE 兌換 THB
฿0.912869749
1 RYZE 兌換 TWD
NT$0.869525615
1 RYZE 兌換 CHF
Fr0.0240507085
1 RYZE 兌換 HKD
HK$0.205620343
1 RYZE 兌換 MAD
.د.م0.2656149675