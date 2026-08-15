RNT 今日價格

RNT (RNT) 今日實時價格為 $ 0.00106817，過去 24 小時內變化了 3.90%。目前 RNT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00106817 每 RNT。

RNT 目前市值在 $ 1,048,695 排名第 #-，流通供應量為 981.77M RNT。過去 24 小時內，RNT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00112772（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.091875，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RNT 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 +0.38%。過去一天，總交易量達到 $ 41.94K。

RNT（RNT）市場資訊

市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 成交量（24H） $ 41.94K$ 41.94K $ 41.94K 完全稀釋市值 $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M 流通量 981.77M 981.77M 981.77M 總供應量 999,362,595.729475 999,362,595.729475 999,362,595.729475

RNT 的目前市值為 $ 1.05M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 41.94K。RNT 的流通量為 981.77M，總供應量是 999362595.729475，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.07M。