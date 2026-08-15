REVOX 今日價格

REVOX (REX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 19.85%。目前 REX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 REX。

REVOX 目前市值在 $ 34,423 排名第 #-，流通供應量為 2.02B REX。過去 24 小時內，REX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.081399，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，REX 在過去一小時內波動了 -17.54%，過去7 天內波動了 -28.08%。過去一天，總交易量達到 --。

REVOX（REX）市場資訊

市值 $ 34.42K$ 34.42K $ 34.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 34.42K$ 34.42K $ 34.42K 流通量 2.02B 2.02B 2.02B 總供應量 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

REVOX 的目前市值為 $ 34.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。REX 的流通量為 2.02B，總供應量是 3000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 34.42K。