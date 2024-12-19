Resolv USR 價格 (USR)
今天 Resolv USR (USR) 的實時價格爲 1.0 USD。目前其市值爲 $ 94.56M USD。USR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Resolv USR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.03M USD
- Resolv USR 當天價格變化爲 +0.15%
- 其循環供應量爲 94.43M USD
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今天內，Resolv USR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00150426。
在過去30天內，Resolv USR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Resolv USR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0023109000。
在過去90天內，Resolv USR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000184094719088。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00150426
|+0.15%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ +0.0023109000
|+0.23%
|90天
|$ +0.000184094719088
|+0.02%
Resolv USR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.04%
+0.15%
-0.08%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.
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|1 USR 兌換 AUD
A$1.59
|1 USR 兌換 GBP
￡0.79
|1 USR 兌換 EUR
€0.96
|1 USR 兌換 USD
$1
|1 USR 兌換 MYR
RM4.5
|1 USR 兌換 TRY
₺35.07
|1 USR 兌換 JPY
¥157.01
|1 USR 兌換 RUB
₽103.65
|1 USR 兌換 INR
₹85.1
|1 USR 兌換 IDR
Rp16,393.44
|1 USR 兌換 PHP
₱59.09
|1 USR 兌換 EGP
￡E.50.9
|1 USR 兌換 BRL
R$6.24
|1 USR 兌換 CAD
C$1.43
|1 USR 兌換 BDT
৳119.51
|1 USR 兌換 NGN
₦1,552.79
|1 USR 兌換 UAH
₴41.98
|1 USR 兌換 VES
Bs50
|1 USR 兌換 PKR
Rs278.31
|1 USR 兌換 KZT
₸524.65
|1 USR 兌換 THB
฿34.52
|1 USR 兌換 TWD
NT$32.62
|1 USR 兌換 CHF
Fr0.89
|1 USR 兌換 HKD
HK$7.77
|1 USR 兌換 MAD
.د.م10.03