Raini Studios Token 價格 (RST)
今天 Raini Studios Token (RST) 的實時價格爲 0.00137665 USD。目前其市值爲 $ 777.70K USD。RST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Raini Studios Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Raini Studios Token 當天價格變化爲 +12.15%
- 其循環供應量爲 565.02M USD
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今天內，Raini Studios Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00014918。
在過去30天內，Raini Studios Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005660035。
在過去60天內，Raini Studios Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006103986。
在過去90天內，Raini Studios Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0026326316609498105。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00014918
|+12.15%
|30天
|$ -0.0005660035
|-41.11%
|60天
|$ -0.0006103986
|-44.33%
|90天
|$ -0.0026326316609498105
|-65.66%
Raini Studios Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.04%
+12.15%
-11.75%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings. Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse. With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master.
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|1 RST 兌換 VND
₫36.22654475
|1 RST 兌換 AUD
A$0.0021062745
|1 RST 兌換 GBP
￡0.0010049545
|1 RST 兌換 EUR
€0.001183919
|1 RST 兌換 USD
$0.00137665
|1 RST 兌換 MYR
RM0.005836996
|1 RST 兌換 TRY
₺0.0545566395
|1 RST 兌換 JPY
¥0.199504118
|1 RST 兌換 RUB
₽0.108094558
|1 RST 兌換 INR
₹0.1184607325
|1 RST 兌換 IDR
Rp22.568029176
|1 RST 兌換 KRW
₩1.8704405885
|1 RST 兌換 PHP
₱0.0784002175
|1 RST 兌換 EGP
￡E.0.0689013325
|1 RST 兌換 BRL
R$0.0075578085
|1 RST 兌換 CAD
C$0.0018860105
|1 RST 兌換 BDT
৳0.1682403965
|1 RST 兌換 NGN
₦2.134330627
|1 RST 兌換 UAH
₴0.057433838
|1 RST 兌換 VES
Bs0.14179495
|1 RST 兌換 PKR
Rs0.3919735545
|1 RST 兌換 KZT
₸0.711810649
|1 RST 兌換 THB
฿0.044961389
|1 RST 兌換 TWD
NT$0.040611175
|1 RST 兌換 AED
د.إ0.0050523055
|1 RST 兌換 CHF
Fr0.00110132
|1 RST 兌換 HKD
HK$0.010792936
|1 RST 兌換 MAD
.د.م0.0125137485
|1 RST 兌換 MXN
$0.026211416