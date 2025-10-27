Queen Kitty（QKITTY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00071002 $ 0.00071002 $ 0.00071002 24H最低價 $ 0.00108177 $ 0.00108177 $ 0.00108177 24H最高價 24H最低價 $ 0.00071002$ 0.00071002 $ 0.00071002 24H最高價 $ 0.00108177$ 0.00108177 $ 0.00108177 歷史最高 $ 0.00113352$ 0.00113352 $ 0.00113352 最低價 $ 0.00003789$ 0.00003789 $ 0.00003789 漲跌幅（1H） +9.99% 漲跌幅（1D） +33.20% 漲跌幅（7D） +167.67% 漲跌幅（7D） +167.67%

Queen Kitty（QKITTY）目前實時價格為 $0.00095553。過去 24 小時內，QKITTY 的交易價格在 $ 0.00071002 至 $ 0.00108177 之間波動，市場活躍度顯著。QKITTY 的歷史最高價為 $ 0.00113352，歷史最低價為 $ 0.00003789。

從短期表現來看，QKITTY 在過去 1 小時內的價格變動為 +9.99%，過去 24 小時內變動為 +33.20%，過去 7 天內累計變動為 +167.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Queen Kitty（QKITTY）市場資訊

市值 $ 945.56K$ 945.56K $ 945.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 945.56K$ 945.56K $ 945.56K 流通量 995.53M 995.53M 995.53M 總供應量 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468 995,531,623.5120468

Queen Kitty 的目前市值為 $ 945.56K, 它過去 24 小時的交易量為 --。QKITTY 的流通量為 995.53M，總供應量是 995531623.5120468，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 945.56K。