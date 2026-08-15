PumpMindVirus 今日價格

PumpMindVirus (PMV) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 42.72%。目前 PMV 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PMV。

PumpMindVirus 目前市值在 $ 134,561 排名第 #-，流通供應量為 999.49M PMV。過去 24 小時內，PMV 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PMV 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 +30.39%。過去一天，總交易量達到 $ 9.23K。

PumpMindVirus（PMV）市場資訊

市值 $ 134.56K$ 134.56K $ 134.56K 成交量（24H） $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K 完全稀釋市值 $ 134.56K$ 134.56K $ 134.56K 流通量 999.49M 999.49M 999.49M 總供應量 999,493,262.667877 999,493,262.667877 999,493,262.667877

PumpMindVirus 的目前市值為 $ 134.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.23K。PMV 的流通量為 999.49M，總供應量是 999493262.667877，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 134.56K。