Primer 今日價格

Primer (PR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.10%。目前 PR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PR。

Primer 目前市值在 $ 155,563 排名第 #-，流通供應量為 286.17M PR。過去 24 小時內，PR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00232342，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PR 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -14.43%。過去一天，總交易量達到 $ 140.92。

Primer（PR）市場資訊

市值 $ 155.56K$ 155.56K $ 155.56K 成交量（24H） $ 140.92$ 140.92 $ 140.92 完全稀釋市值 $ 155.56K$ 155.56K $ 155.56K 流通量 286.17M 286.17M 286.17M 總供應量 286,166,606.6417993 286,166,606.6417993 286,166,606.6417993

Primer 的目前市值為 $ 155.56K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 140.92。PR 的流通量為 286.17M，總供應量是 286166606.6417993，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 155.56K。